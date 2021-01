Karm paljastus! Harry Potteri staari vastsündinud beebi andis positiivse koroonatesti

"Vaatasin haiglast isoleeritud ruumist uudiseid sulgemise kohta. Vaene laps on COVID-19 positiivne," märgib Cave, kes lisab, et tal on kõik korras ja hästi, kuid haiglapersonal on ikkagi tähelepanelik ja ettevaatlik.

"See tüvi on ülivõimas ja nakkav, nii et ma loodan, et inimesed on ekstra hoolikat järgmistel nädalatel. Tõesti ei tahtnud, et mu pere uue aasta algus oleks selline. Tõesti ei tahtnud niipea pärast traumaatilist sündi haiglas tagasi olla," lausub näitlejatar

"Taas on mul õdede ja arstide ees heas mõttes aukartus. Palun soovige lapsele kiiret paranemist. Ta on nüüd 9 kg, nii et ta on tugevam ja suurem poiss, kui ta oli siis, kui olime viimati haiglaruumis," kirjutab Cave.