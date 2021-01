Brigitte Susanne Hunt peab lubadusi liiga suureks stressiks, ettevõtja Even Tudeberg ei lase end muuta tolerantseks

Püüab vanusest mitte heituda

Tallinna abilinnapea ja ettevõtja Aivar Riisalu (59): "Saan tänavu 13. märtsil 60. Minu põhiline lubadus ongi seotud vanusega – et ma ei lase ennast sellest numbrist masendusse langeda. Teatavasti on ju 60 omamoodi maagiline piir, kus enamik inimesi hakkab pensioni ootama. Kui saame 40, tekib sisimas juba väike hirm, et peagi on elu läbi. Kui saame 50, ongi elu juba justkui läbi ja 60… see on nagu juba tappev iga. Kuna minu jaoks 60 kohe-kohe saabub, olen otsustanud, et ma ei lange sellest masendusse ja lähen elus sama rõõmsalt ja energiliselt edasi, nagu poleks midagi juhtunudki.

Tegelikult see on päris õudne märk, kahjuks. Olgem ausad, elu hakkab ju läbi saama. (Muigab.) Kui mingeid hädasid selles eas veel ei ole, on tore, aga need võivad ka alati tulla, ja just siis, kui oskad neid kõige vähem karta.

Kui midagi mainida tööalaselt, abilinnapeana, siis südamest loodan, et sel aastal õnnestub linnal alustada Paljas­saare filmilinnaku füüsilise ehitamisega. See on minu jaoks maamärk – siis on loodud Tallinnasse kõik eeldused, et ta saaks normaalseks filmipealinnaks. Projekt on valmis ja väga loodan, et saab kopa maasse lüüa."

Lubadused on ebavajalik stress

Blogija, suunamudija ja raadiohääl ­Brigitte Susanne Hunt (25): "Olen aru saanud, et endale suurte lubaduste andmine on ebavajalik stressor. Sõltumata sellest, kas on detsembri lõpp või jaanuari algus, iga päev peaks püüdma olla parem inimene – mida iganes see siis kellegi jaoks tähendab. Mina olen endaga juba piisavalt heas kohas, et ma ei näegi enda juures suurt vajadust midagi muuta.