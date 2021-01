Grete Kuld meenutas põnevat seost Eesti Lauluga: mõtlesin pikalt ja siis äkki turgatas!

“Meenutasin pikalt ja siis äkki turgatas!” naerab ta. ” 2010. aasta võitja, Malcolm Lincolni solist Robin Juhkental on mulle tuttav juba enam kui 15 aasta tagusest ajast!” kirjeldab Grete.

“Tema õde oli minu tolleaegne pinginaaber ja parim sõbranna!” selgitab ta. Seega on ta lähemalt või kaugemalt näinud Eurolauliku sirgumist poisist noormeheks. See saab tähendada vaid üht: Grete kaasamine Eesti Laulule on hea õnne talismaniks kõigile osalejatele!