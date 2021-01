KUULA | Räppar marp$ avaldas verivärske singli, kust on näha ka kunagist tantsulõvi Ryan Angelost

Loo intros võib ära tunda kunagise DJ ja tantsulõvi Ryan Angelose tarkuseterad. Ka laulu visuaal on inspireeritud klubimuusika visionääri edevamatest liigutustest, mis pärinevad kunagise kultussaate parimate palade DVDst „The Very Worst of Pimp TV“. Video lõikas kokku originaalmaterjalidest kunagise Pimp TV režissöör Taavi „Taff“ Aavik.

marp$ oma kultuslikust ametivennast: „Ryan oli mega mussiarmastaja ja samastun temaga täiega samal teemal. Ryan oli norm klubivend ja 4/4 klubiräpp on Eestis peaegu põhiteema, nii et sobib hästi kokku. Ja ma kujutan ette, et ükski eestlane ei pane nii hullu oma movesidega kui Ryan pani, vend oli legend. Nii et jah, tegingi sellise klubiräpi biidiga cypheri ja pop-räpi hübriidi, mis ei vaja korduvat refrääni, et inimestel sõnad pähe jääks ja neid kaasa laulda saaks.“