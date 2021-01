Uku Suviste Eurovisioonile mitte saamise valguses: võimalik ainult Ukuga!

"Ringvaates" käis külas 2020. aasta Eesti Laulu võitja Uku Suviste , kes paraku Eurovisioonile ei pääsenud ülemaailmse pandeemia tõttu. Nüüd osaleb Suviste ka see aasta Eesti Laulul, kuid tunnistab, et kogu Eesti Laulul toimunud traagika on võimalik ainult temaga.