Selgus majas! Bondi-tüdruk Tanya Roberts kuulutati liiga varakult surnuks

Oma viga selgitades ütles Lance, et ta külastas pühapäeval Tanyat haiglas ja arvas, et naine oli liikumatu ja lahkunud ning lahkus meditsiinitöötajatega rääkimata.

Seejärel helistas Lance Tanya esindajale Mike Pingle'ile ja ütles talle: "Ta suri mu süles." Seejärel teatas Tanya agent meediale, et suri austutud näitlejanna ja modell. Uudis jõudis kogu maailma.

Lance sai hiljem emotsionaalse teleintervjuu käigus teada, et näitlejanna oli tegelikult ikkagi elus. Ta puhkes pisaratesse, kui sai kaamerast partneri surmast rääkides haiglast telefonikõne.

"Nüüd ütlete mulle, et ta on elus?" ta küsis.

Seejärel peatas ta kõne, et intervjueerijale öelda: "Haigla ütleb mulle, et ta on elus. Nad helistavad mulle ICU meeskonnast."