Ongi kõik! Allikad: Kim Kardashian ja Kanye West lahutavad abielu

Staarid

Foto: Scanpix

Kim Kardashiani ja Kanye Westi suhe on läbi. Mitmed allikad väidavad, et Hollywoodi paari jaoks on lahutus peatselt käes, sest Kardashian palkas advokaadi Laura Waaseri, kes on spetsialiseerunud abielulahutustele, vahendab väljaanne Page Six.