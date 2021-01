Grammyde 2021. aasta tseremoonia lükatakse koroonaviiruse tõttu edasi

"Halvenev COVID-olukord Los Angeleses, kus haiglateenused on ülekoormatud, intensiivraviarstid on võimekus piiratud ning uued osariigi ja kohalike omavalitsuste juhised on viinud meid järeldusele, et meie tseremoonia edasilükkamine oli õige asi," ütles saadet edastav telejaam CBS oma avalduses.