ÜLEVAADE | Uhked rantšod, lumivalge kodu ja luksuskorterid: millist kinnisvara omavad Kanye West ja Kim Kardashian?

Jutud Kimi ja Kanye abielu kokkuvarisemisest on kestnud juba pikalt ning üheks põhjuseks on nii Kanye kui Kimi vahelised erimeelsused poliitiliselt ja perekondlikult. Peale nelja lapse - North West, Saint West, Chicago West ja Psalm West - kuulub mõlemile ka tohutus koguses kinnisvara, alates uhketest rantšodest ja korteriteni.

Lisaks kahele Wyomingi rantšosele on West ja Kim Kardashian West kulutanud miljoneid dollareid erinevale kinnisvarale USA-s, alates Miami korterist kuni kinnisvarani Los Angeleses Hidden Hillsis.

Kanye West ja Kim Kardashian West teenisid ainuüksi 2019. aastal kokku 222 miljonit dollarit ja nende mõlemi koguväärtus on Forbesi viimaste hinnangute kohaselt üle 1,6 miljardi dollari. Just seetõttu on nad seotanud ka väga palju erinevad luksuskinnisvara