Karm saatus! Põhjamaade ühe populaarseima blogija ettevõte läks pankrotti: ma töötasin nii palju

Kenza Zouiten Subosics on üks tuntumaid ja edukamaid sotsiaalmeedia mõjutajaid Põhjamaades. Dagens Nyheteri sõnul on tema blogi üks kõige populaarsem kogu Põhjamaades.

Kenzal on ka oma rõivabränd Ivyrevel või õigemini oli. Ettevõte on nüüd esitanud pankrotiavalduse. Sellel on suur hulk võlgu teiste hulgas Postnordi, DHLi ja Wisma ees.