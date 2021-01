Tuntud telenägu sai ühe esimese mittemeedikuna Eestis koroonavaktsiini

"Pealtnägija" on koroonapandeemiat kajastanud eri nurkade alt, aga nüüd astuvad nad sammu veel kaugemale. Nende toimetaja Kristjan Pihl asub tööle hooldajana koroonapandeemia eesliinil. Sellepärast sai Pihl ühe esimese mittemeedikuna koroonavaktsiini.

Muu hulgas küsib Pihl saate reklaamvideos: "On see ikka 100% ohutu?" Seepeale vastab vaktsiini süstiv õde, et 100% ohutu pole ükski ravim.