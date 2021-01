Ettevõtja Tiiu Järviste tõi uue kallima pilti: kohtusime märtsis viirusepäevade alguses inimtühjal Raekoja platsil

Teema

Tiiu Järviste ja Arjan Peter Van Der Kooij Erakogu

Me juba teame, et rahapesus süüdistuse saanud skandaalne ärinaine Tiiu Järviste (58) leidis oma ellu uue hollandlasest armastuse, kuid pole veel näinud, milline näeb välja too õnneseen. Palun väga – Tiiu ja Arjan Peter Van Der Kooij (49) jäid ühel lumisel järvekaldal lõpuks ka koos kaadrisse. Tiiu uus mees on Opeli autode edasimüüja Rotterdamis.