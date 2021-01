Olavi Pihlamägi Jaak Joala monumendist: see ei ole kaugeltki see, mis võiks Jaagu mälestust väärtustada

Esimene katse Jaagule monument püstitada oli plaan, et tuleb pink, kus ühel pool istub Urmas Ott ja teisel pool Jaak Joala, aga see jäi ära. "Õnneks jäi see ära," ütles Olavi.

"Viljandlased olid kanged, nemad veeretasid oma monumendi valmis. Ma nägin kavandit juba suvel ja eks me Maire Joalaga arutasime, aga monument, mida nüüd näen, ei ole kaugeltki see, mis võiks Jaagu mälestust väärtustada, " lisas Olavi.

"On olemas filmiklassika "Operatsioon Õ", kus Šurik keerab tapeedi sisse ühe joodiku, kes ei taha kuidagi tööd teha ja lõikab talle näo koha välja. Selleks, et hingata, surub joodik näo sellesse ovaali ja lubab, et enam ei joo. "Tekib tunne, et monument ongi selle põhimõtte järgi tehtud: on mingi post, kust tuleb välja nägu ja käsi," ütles Pihlamägi.