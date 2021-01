Aasta Muusik 2020 on rahvusvahelise haardega Mari Kalkun

Aasta muusiku tiitli pälvib muusik, kelle loomingulised saavutused on edendanud Eesti muusikakultuuri ja kes on teinud sealjuures tihedat koostööd Eesti Rahvusringhäälinguga. Mari Kalkun on esimene maailmamuusikust artist, kes selle tunnustuse pälvib.

Mari Kalkuni tegevus on rahvusvahelise haardega ja ta tõuseb esile kui eesti muusika edulugu. Ta on eesti pärimusmuusika üks liidreid ja mõjukas tugisammas. Laul ‟Hädaabikõne peaministrile” koostöös Kristiina Ehiniga, mis sai esiettekande mullu veebruaris Klassikaraadio saates ‟Helikaja”, võitles Eesti Rahvaluulearhiivi töö jätkumise eest ja saavutas laia kõlapinna.

Mari Kalkuni laulud räägivad loodusest, kodust ja inimese eluteest. Tema muusika juured on eesti pärimuses, eriti on seal tunda Lõuna-Eesti olustik, kust on pärit tema esivanemad ja kus ta ka ise elab. Sageli võru keeles esinev Kalkun on oma loomingus kasutanud ka vana regilaulu. Ta on olnud kaasahaarav eestlaulja kultuurisündmustel ja esinenud solistina koos kooride ning sümfooniaorkestriga. Mari Kalkuni laulud on kõlanud ka laulu- ja tantsupeo repertuaaris.