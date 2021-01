Naabrite koostöö jäkkub: Luisa Rõivas salvestas Riias armuballaadi

Kaasa lõi ka Leedu lauljanna Liepa. "Lugu eesti keeles on sõnade poolest pisut nagu abieluvannete uuendamine ja sellest ka tunne, et see võib olla laul, mis sobib pulmadesse," sõnab Luisa, kes on abielus ekspoliitik Taavi Rõivasega (41).

Video laulule filmiti koroona haripunktis, kui Läti kontrollis juba piiril kõiki sisenejaid. "Kui esimesel korral Riias laulu lindistamas käisin, teadsin, et paari päeva jooksul helistatakse mulle Läti tiimist, et video detaile arutada," meenutab Luisa. "Üks Läti number helistaski ja võtsin rõõmsalt vastu. Kui küsisin, kas räägin Kristinega, vastas naine teisel pool mulle, et ei, olen Läti politseist ja et kus te viibite. Mina olin selleks ajaks juba Eestis tagasi. Ta uuris, millal saabusin, ja kui seletasin, et viibisin Lätis kõigest kolm tundi stuudios, ei mujal, soovis ta kõike head."