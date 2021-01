VIDEO | The Weeknd ajas fänne segadusse: kas see on mingi nali?

Nelja minutiline muusikavideo algab sellest, et laulja on laval rahvahulga ees, kes kannavad hoolikalt kaunistatud Veneetsia maske, vahendab The Sun .

Laulja huuled on suuremad, põsesarnad märgatavalt teravamad ning nina kitsam. Fännidele tekitas see vaatepilt segadust, et kas tõesti The Weeknd lasi endale iluoperatsiooni teha või see oli ikkagi meigikunstnike abiga tehtud.