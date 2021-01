Nublu esmasest kohtumisest Gameboy Tetrisega: see oli mingi segane hommik kuskil mändide vahel...

Nublu tunnistab, et uue plaadi salvestussessioon algas kuskil 2020. aasta jaanuari lõpus, kuid põhi hoo sai album sisse sügisel. Muuhulgas märgib räppar, et tema albumiga on seotud väga paljud inimesed ja nii ka lõpptulemus.

"Näiteks see paraadna lugu. Mina, paff (Pavel Botšarov - toim.) ja Raul Ojamaa Türi tänava stuudios ja jõime viskit. Ja siis hakkasime tegema. Mingi saime purki," sõnab nublu, kes ütleb, et albumit on kokku salvestatud kolmes stuudios.

Nublu avaldab, et tema järgmine singel ja muusikavideo on "paraadna". Lugu on tehtud koos Gameboy Tetrisega ning nublu tunnistab, et tunneb teda kuskil kolm aastat. "Kui ta kunagi Võsul oli, see oli mingi segane hommik seal kuskil mändide vahel. Ega ma liiga palju midagi ei mäleta. Mina ilmusin seltskonda," tõdeb räppar, et seal nad kuidagi vennastusid.