Räpilegend Dr Dre viidi lahutusprotsessi keerises ajuaneurüsmi tõttu haiglasse

Varsti aga oli muusiku tervis juba nii palju parem, et ta sai teha sotsiaalmeedia postituse. "Mul läheb hästi ja saan oma meditsiinimeeskonnalt suurepärast ravi," teatas Dre Instagramis.

Tema jurist sõnas Billboardile, et ta magab rahulikult ning puhkab. Samas ühismeedia postituses lisas Dre, et saab varsti haiglast välja ning läheb koju.

View this post on Instagram

Aneurüsmi võis põhjustada lahutusega seotud protsess. Dr Dre ja tema endine abikaasa Nicole Young on juba mitu kuud salaja ja avalikult vaielnud, kas ja kui palju raha peaks naine endiselt abikaasalt saama. Young on öelnud, et 1996. aastal abielludes teda sunniti abieluvaralepingule alla kirjutama, soovides selle lähenemisega saada kohtus võit ning pool muusikamoguli varandusest, kirjutas TMZ.