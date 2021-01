"Tiger Kingi" vastuoluline täht Joe Exotic püüab isa surma abil vanglast vabaneda

Kuna praegu veel ametis olev Donald Trump on palju ja vastuoluliselt jaganud vanglast või kriminaalsüüdistustest vabastusi, siis tahab oma õnne proovida ka Netflixi saate " Tiger King " antikangelane Joe Exotic.

Tema juriidiline meeskond lendas täna varahommikul Washington DCsse, et mehele vabastus saada. Küll aga on nende tegevusel nüüd ka ajaline faktor.

Exoticu isa Francis Schreibvogel suri COVIDist tingitud komplikatsioonidesse ning tema matused on sellel laupäeval. Exoticu tiimi ülesandeks ongi nüüd endine tiigrivarjupaiga omanik selleks ajaks vanglast välja saada.

Juriidilise tiimi juht Eric Love tunnistas TMZ-le, et tal on Valges Majas juba ka kohtumine kokkulepitud, aga ta ei öelnud kellega. Tiim lendas pealinnas eralennukiga, millel on suurelt kujutatud Joe Exoticu nimi ja nägu.