Laura Põldvere jagas jälgijatega oma suurt ebakindlust: paraku on see juba sisse kodeeritud

Jälgija saatis Laurale teate, käies välja arvamuse, et ka Laura ise teab, et on imeilus ning tunneb end oma kehas alati hästi. “Nope, mul on alati olnud enesekindluse probleem,” tunnistab lauljanna.

"Olen paks, kole, ei oska laulda.. Ma saan aru, et see päris nii ei ole, aga paraku on see juba sisse kodeeritud," tunnistab ta haavatavat sisetunnet.

"Nagu mu emps ütleb, siis sabitaaž iseendale. Aga ma tegelen sellega, et iseennast armastada igal hetkel," lisas Laura.