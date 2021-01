ERR saab siseministeeriumilt saate tootmiseks tuhandeid eurosid

"Tegemist on väga oodatud saatesarjaga, sest üha rohkem veedavad meie inimesed teatud perioodi oma elust välismaal, kas siis õppides või töötades, kuid panustavad samas Eesti kultuuri arengusse ka võõrsil viibides. Ka alaliselt välismaal elavatele eestlastele ja Eesti sõpradele on huvitav teada, mida teised Eesti kogukonnad mujal teevad ja kuidas meie kultuuri ja keelt elus hoiavad,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman.

Ta lisas, et raadiosaade on veel üks ühendav lüli, mis hoiab neid, kes kodus ja neid kes välismaal ühises infoväljas ja avaldas lootust, et kõnealune raadiosaade on alles edaspidise koostöö alguseks Eesti Rahvusringhäälinguga.

Kroonika võttis ühendust ministeeriumiga ning uuris, kas ja kuidas on siseministeerium saate loomisega seotud. Kommunikatsiooniosakonna nõunik Kersti Ringmets sõnas, et kuigi rahvusringhääling oli see, kes taotles saate tegemiseks riigieelarvelist toetust ning mille siseministeeriumi kantsler otsustas rahuldada, siis klapib see ka kenasti ministeeriumi enda plaanidega.

"Diasporaa tegemiste suurem kajastamine tuleneb otseselt rahvastikuministri koostatavast "Üleilmse eestluse programmist". Eesti kogukonnad välismaal on aktiivsed ja elujõulised. Nende tegemiste kajastamine ka siinses meedias köidab meid samasse infovälja," sõnas Ringmets.

Kui palju raha ERR saate tegemiseks sai? "Toetus on 40 saatele aasta peale ja kokku 6 400 eurot," vastas Ringmets.

Kroonika võttis ühendust ka rahvusringhäälinguga ja uuris, kas ERR saab riigiasutustelt ja Euroopast raha, et teatud teemadel saateid teha. ERRi kommunikatsioonijuht Pille-Mai Helemäe sõnas samuti, et kõik on seotud "Üleilmse eestluse programmiga".

Programmis on kirjas, et välismaal elavad eestlased kannavad Eesti identiteeti – tagatud on ühine ja mitmekülgne inforuum, eesti kultuuri elujõulisus välismaalvõõrsil ning Eesti vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilitamine.