Pisikeste pereliikmete võlud: Elina Born võttis uue aasta vastu üllatavas kohas!

“Kuna meil on elukaaslasega koer, kes on võetud varjupaigast ja seetõttu väga tundlik, siis uue aasta võtsime kolmekesi vastu vannitoas,” paljastas Elina, kelle kodus jookseb ringi neljajalgne Elis.

Vastne koeraomanik selgitas, et neljajalgsel sõbral oli enne väga keeruline elu ning seetõttu on koer äärmiselt kartlik ja tal pole aimugi, mida loom on pidanud varem läbi elama. Üks on kindel – nüüd on koeral oma kodu ja armastav pererahvas.