Brigitte Susanne Hunt paneb jätkuvalt Silberautole puid alla?

Eks paljudel ole meeles 2019. aasta suvel Brigitte ja Silberauto esinduse vahel tekkinud poleemika, kus raadiohääl kurtis esinduse kehva suhtluse ja liiga kalliks läinud parandustööde üle. Hundi sõidukile tehti tavapärane sõiduki hooldus, mille maksumus oli kokku 502,45 eurot. Piduriketaste ja -klotside vahetuse kulu oli kokku 442,24 eurot, mõlemad tööd tehti 5% allahindlusega. Kokku esitati talle arve summas 944,70.

Kuid pärast auto kättesaamist hakkas armatuurlaual põlema uus tuli, mida seal enne ei olnud. Hunt pöördus Instagramis fännide poole ja soovitas neil mitte kunagi Silberautosse minna. Fännid soovitasid pöörduda teise töökoja poole, kes töö odavamalt ära teeb.

Silberauto tuvastas, et mootori hoiatustuli süttis, kuna autot oli omavoliliselt manipuleeritud. Lisaks esitati Brigittele arve kogu hooldustööde eest 4000 eurole, sinna alla kuulus ka tarkvara uuendus (see näitaski, et autoga on omavoliliselt manipuleeritud), pidurite ja paljude muude remonditööde eest.

Esindus selgitas, miks remonditööde hind nii kõrge oli. "Sõiduki mootori heitgaaside järelpuhastussüsteemi tahmafilter DPF oli oma kestast mehaaniliselt eemaldatud, diferentsiaalrõhkude andurite pesad olid kinni keevitatud, andurid ise on lahti ühendatud ja pistikud ära isoleeritud. Mootori juhtploki tarkvara oli manipuleeritud. See on otsene põhjus, miks süttis mootori hoiatustuli peale tooteparanduskampaania 1810P54C92 teostamist," sõnas Silberauto turundusosakonna juht Jana Ribelis.

Brigitte sõnas, et talle lubati Silberautost helistada ja öelda, palju kogu "trall" maksab ja mis kell auto valmis saab, aga seda ei tehtud. Teda ei informeeritud ka lisatööd tegemisest, tema tahtis vaid hooldust. "Mootorituli enne hooldust ei põlenud ja hiljem see põles, kui auto kätte sain. Palusin, et pange vana tarkvara tagasi - mulle pakuti 4400 euro eest, et "teevad auto korda". Teises remonditöökojas sain pakkumise paarisaja euro eest mootorituli kustutada," selgitab ta.