Ka Kim Kardashiani perekond soovitas tal Kanye West viimaks maha jätta

Kim ja Kanye küll elavad koos 55 miljonit dollarit maksnud häärberis ning on viimased aasta aega püüdnud abielu päästa, kuid Kardashianite pere jaoks on nende abielu siiski läbi, kirjutas The Sun.

40-aastane Kim palkas advokaadi ning peatselt on oodata ka ametlikult lahutuse sisse andmist. Sellega kõik alles algab, sest paar peab omavahel ära jagama ühise 1,6 miljardi dollari suuruse varanduse.

Siseallikate sõnul on paar, kellel on kolm ühist last, viimased pool aastat eraldi elusid elanud. Aga Kimi otsustav samm tuli pärast seda, kui tema ema soovitas tal end suhtes esimeseks seada.

"Kim on lahutusadvokaadiga salaja juba kuid kohtunud. Pühade ajal ütles Kris Kimile, et asjad ei saa enam samamoodi edasi minna ning nüüd on Kim andnud asjadele ametliku käigu," ütles siseallikas.

Ta lisas: "Krisi arvates on Kanye kontrolli kaotanud ning ei mõju pere brändile hästi. Ta ei suuda oma tütart õnnetuna näha."

Teine allikas kinnitab, et see oli just Kris, kes julgustas tütar karm otsus viimaks vastu võtta. "On aeg Kanye kõrvale heita. Ta ei ole enam kasulik ja temast lahti saada," ütles allikas.

Mais kirjutas The Sun, et paar, kes abiellus 2014. aastal Itaalias, elab häärberi erinevates tiibades ning tülitsevad pidevalt iga väiksema kui asja üle. Nad käisid juba siis abielunõustaja juures päästmaks abielu, kus kumbki osaline ei ole end enam paarina tundnud.

"Kim mõtleb tõsiselt advokaadiks saamise peale ning kriminaalõiguse reformiga tegelemine on tema jaoks perspektiivi muutnud. Ta ei soovi enam kuulata Kanye käratsemist moe osas ja mis riideid nad peaksid avalikel üritustel koos kandma," ütles perekonnale lähedal olev isik.