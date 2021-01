Selgus endise supermodelli Stella Tennanti surma põhjus

Stella Tennanti perekond tegi kolmapäeval väljaandes The Telegraph avalduse, kus tunnistati, et armastatud supermodell võttis endalt ise elu.

Tennant suri vaid mõned päevad pärast oma 50. sünnipäeva. Pere sõnul oli naisel ka mitmed vaimsed probleemid. Temast jäid maha neli last, abikaasa David Lasnet, vanemad Tobias Tennant ja leedi Emma Cavendish ning vend ja õde.

"Stella polnud end juba tükk aega hästi tundnud. Nii et meie jaoks on äärmiselt kurb, et ta ei suutnud oma eluga jätkata, vaatamata tema lähedal olevate inimeste armastusele. Stellat jätkuvalt leinates soovib perekond sel raskel ajal austada nende privaatsust," lisati avalduses.