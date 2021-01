VIDEO | Eesti juurtega muusik andis koos Harlemi räpilegendiga välja uue põneva singli

Bodega Bamz on New York'i räppar ja näitleja. Ta on kokku pannud mitmeid tähelepanu pälvinud mixtape, teinud koostööd A$ap Ferg’i ja Tekashi 6ix9ine’iga, andnud välja 3 albumit ning osalenud mitmes filmis ja teleseriaalis, teisteseas SMILF ja FBI. "Venom sündis väga orgaaniliselt peale New York streetwear brandi Kidsuper moeshow'd, millest mina ja Alex mõlemad osa võtsime. Show'lt saime väga ägeda elamuse ning läksime saadud energia ja inspiratsiooniga otsejoones stuudiosse. Kui produtsent mängis beati, siis hakkasime mõlemad edasi-tagasi freestylema ja nii lugu sündiski. Idee oli ühendada ja blendida "high fashion i dont give a f**k attitude", Bodega Bamzi hoodi ja iseloomuga. Loo sõnum on, et armasta ise ennast ja tea, et sa oled "That Rich N***a,"" räägib "Venomi" saamisloost Bodega Bamz.

"Ühel hetkel tundsin, et videost on midagi nagu puudu," räägib Venomi pildirea saamisest Majorlilkween. „Googeldasin, et kust saab rentida madu ning sattusin firmasse New York Rent A Snake. Kui maole järgi läksin, siis selgus, et tegemist on korraliku superstaar-roomajaga, kes on osalenud Britney Spearsi MTV VMA 2001 shows looga „I'm A Slave 4 U". Vahepeal oli tegelane, kelle Britney ristis Bananaks, päris kõvasti pikkust ja kaalu juurde visanud nii, et „kaasnäitlejaga“ oli päris tükk tegemist. Äge kokkusattumus on see, et ma isegi mainin Britney nime laulus, sest ta on minu jaoks ikooniline esineja ja minu "bad bitch" inspiratsioon,"" võtab Alex lõbusa vahejuhtumi kokku.