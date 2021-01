ARMAS KLÕPS | Andres Puusepp tähistab abikaasaga imelist aastapäeva: oled teinud minust parema inimese

Andres postitas aastapäeva tähistava pildi Instagrami ja jagab kaasale kiitust. "Seitse aastat koos. Olen tänulik iga sekundi eest! Aitäh, et oled mu kõrval, oled teinud minust parema inimese," sõnas Andres.

Andres Puusepp juhib alates 31. augustist Star FM hommikuprogrammi, asendades legendaarset Allan Roosilehte. "Mul on suurim heameel, et olen osutunud valituks Jürgeni ja Pille kõrvale,“ tunnistas Andres Puusepp, kinnitades, et on kolleegide seltskonnaga väga rahul. „Jürgen on lahe mees, kes teab, mida ta räägib. Pille on aga üks munadega naine, sest tal on sõna otseses mõttes palju kanu, kes ka munevad," kommenteeris ta.

Roosileht teatas 17. augusti Hommikuprogrammis, et on viimast päeva tööl ning vaid rõõmustab oma teenitud puhkuse üle. Peale 15 aastat oli Roosilehe silmis loomulik, et kuulajad soovivad teada, mis on nii ootamatu lahkumise põhjus.

"Üks põhjus on see, et ma tahtsin terve suve puhata ja siit edasi minu puhkus jätkub ikka tõusvas joones," loetles Roosileht. "Teine põhjus on muidugi see väsimus, mis on nende 15 aastaga tekkinud. Kolmas põhjus võib-olla on ka see koroonakriisi aeg, mis oli pingeline ja pingutust nõudev aeg."

Kurvaks Roosileht oma viimast päeva kindlasti ei pea. "Ma arvan, et siin katki ei ole küll mitte midagi vaid minu jaoks ja minu tervise jaoks on see niisugune rõõmupäev ja väga lahe päev."