Beckhamid põgenesid UKst viimasel hetkel USAsse aastavahetust tähistama

Viimase minuti reis võeti ette napilt enne seda, kui UK peaminister Boris Johnson karmistas lennukiga reisimise reegleid seoses Suurbritannias tekkinud koroonaviiruse mutatsiooniga. Ühe sellise reegli kohaselt peavad kõik reisijad andma vähemalt 72 tundi enne riiki sisenemist negatiivse testiproovi. See test on perel veel ees, kui nad tahavad tagasi koju minna, vahendas The Sun.