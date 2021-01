Kuum kõmu: Kanye West pettis Kimi kuulsa transseksuaaliga?

Staarid

Sellel nädalal on kõmulehtede tähtsaimaks teemaks Kim Kardashiani ja Kanye Westi väidetav lahutus. Kuigi peamiselt arvatakse, et staarpaari lahkumineku taga on erimeelsused lastekasvatamises ja Kanye raske iseloom, siis nüüd on leitud tõestusmaterjali, et räpparil on kuulus armuke.