Merle Liivand miamilaste reaktsioonist pärast Kapitooliumi sissetungi: kardetakse kommunismi tulekut

Merle Liivandi viibib küll praegu Eestis, kuid ta on terve öö suhelnud Miamis olevate sõprade ja tuttavatega, kes on talle jaganud seal toimuva kohta infot. Nad on toonud välja kolm põhilist murekohta, mille sissetungimine välja tõi.

"Trumpi toetavad latiinod tulid Miamis tänavatele. Põhiline teema on see, et Kuubast ja Venezuelast pärit Trumpi toetajatele on öeldud, et kommunism on tulemas ja selleparast mindi välja," ütles Liivandi ja lisas, et ootab nende vabariiklasest linnapea kommentaare.

Teine suurem küsimus on turvalisus. "Paistab, et BLMi teemal on jälle kaklus. Vaata, kuidas politsei käitus BLM protesti ajal ja kuidas nüüd - valgeid lihtsalt sisse lasti," sõnas Liivandi.

Liivandi jagas tuttava tehtud postitust, kes tõi välja, et kui BLM rahutuste ja protestide ajal meenutas politsei kui hambuni relvastatud väikest armeed, siis valgenahalised said vabalt Kapitooliumi hoonesse sisse tungida.

Foto: Facebook

Ja kolmas teema on Trumpi enda aastaid tagasi algatatud müüri küsimus. Vaadates pilte, kuidas mässajad suure kergusega üle müüride ja aedade ronivad, siis on näha, et müürist USA lõunaosas illegaalsete immigrantide eemalhoidmiseks kasu pole.

Foto: Instagram