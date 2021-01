"Lihtsa elu" Triin on elus teinud kannapöörde ning õpib õigusteadust

Triin tunnistab, et elab hetkel väga kenasti ja peamiselt eksamite tähe all. "Ma õpin juurat viiendal kursusel ehk magistri viimasel," märgib Tulev, kes sai kuulsaks 2005. aastal sarjast "Lihtne elu".

Uusi raamatuid või pikemaid kirjutusi ka Triin ei julge lubada, ehkki kõik küsivad ja uurivad, millal miskit tuleb. Tulev ütleb, et koroonaaja on ta ilusti üle elanud, isegi kui algul tundus kaugõpe ülikoolis veidi veider. Sealhulgas mainis ta, et õpib ülikoolis suurima hea meelega: "Ei ole õnneks see aeg, kus emme-issi käsivad."