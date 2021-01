Ongi kõik! Sacha Baron Cohen teeb Borati rolliga lõpparve

Borat Margaret Sagdiyevi saaga on jõudnud lõpuni. Väljaande Variety tutvustuses ütles Sacha Baron Cohen, et on oma kuulsaima loominguga lõpule jõudnud ja et väljamõeldud Kasahstani ajakirjanikuga on nüüd kõik.

Nagu ta Varietyle ütles: „Tundsin, et demokraatia on ohus, tundsin, et inimeste elu on ohus ja tundsin sundlust film lõpetada.“ Ta lisas: „Film oli algselt Trumpi ja tema ohust. Samas kooronaviirus näitas, et Trumpi valedel ja vandenõuteooriate levitamisel on surmav mõju. "