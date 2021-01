Justin Petrone uuest raamatust: Viljandi on nagu "Õnne 13"

Miks Petrone Viljandist raamatu kirjutas? „Viljandi on minu kodulinn ja see on huvitav koht, mis on natuke „Õnne 13“ moodi,“ rääkis ta.

Raamatut lugedes selgub, et tegelikult otsib saatekülaline uut armastust. Kas ta on selle leidnud? „Raamatut ei saa kirjutada naisteta. Viljandi naised on huvitava riietusega, mille tunnen kohe ära. Ükskord nägin kohvikus naist, kes oli liiga ilus Viljandi jaoks. Ilusaim kompliment naistele on see, kui neile öelda, et nad on tublid. Otsin veel armastust, minu süda on vaba,“ lisas saatekülaline.

Ka idüllilises Viljandis on omad vastuolud. Viimasel ajal on väga paljud avaliku elu tegelased võtnud sõna Jaak Joala monumendi kohta, mis hiljuti linna püsti pandi. Petrone sõnul on tal kujuga eriline seos: „Joala monument on minud kodu lähedal, mul on kõik tema laulud juba peas. Viljandis päevad ei muutu, seal saab puhata. Hakkan nüüd romaani kirjutama, mis räägib 60-ndate Eestist.“

