KROONIKA 25 | Peatoimetaja Ingrid Veidenbergi kümme eredaimat hetke ajakirja minevikust: nutsin esimest ja viimast korda töö pärast

Kroonika tähistas 60 000 tiraažini jõudmist 1997. aasta augusti lõpus suurejoonelise peoga Carina restoranis. Ajakirja välja andva AS-i Postimees nimel andis selle vastutav väljaandja Mart Kadastik Kroonikale kingituseks Eesti esimese tõsiseltvõetava paparazzitehnika, 300-millimeetrise Canoni objektiivi koos lisavarustusega. Tolle aja kohta maksis tehnika 100 000 krooni, mis oli tolle aja kohta üüratu summa.

Paraku hukkus enne ajakirja trükkiminekut, 31. augustil Pariisis kõmufotograafide eest põgenedes Wales`i printsess Diana. Mäletan, kuidas kogunesime pühapäeval toimetusse, et ajakirjalehekülgi ümber teha – printsess Diana surm oli midagi nii erakordset ja ootamatut, et see pidi ajakirjas saama esindusliku ruumi lehekülgedel, mis ei olnud veel trükipressi alt läbi käinud.

Sellegipoolest sain ajakirja ilmumispäeval üsna varahommikul kõne Mart Kadastikult, kes resoluutselt häälel küsis: „Mida sa oled teinud!? Sa panid ajakirja..."

