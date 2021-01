VIDEO | EKRE poliitik ja abielureferendumi eest võitleja Anti Poolamets jagab sotsiaalmeedias LGBT reklaami

Alles tänagi tegi Poolamets postituse, kus räägib abielust ja selle reformist. "Vahekokkuvõte sellest, mida viimastel päevadel olen pidanud nägema. Riigikogu, abielu ja rahvahääletuste naeruvääristamise ning jultunud punamadruste käitumise Riigikokku toomise kõrval on jahmatav, kuidas ollakse võimelised kogu Eesti rahva ees valetama. Sirge näoga öeldakse, et surnutega abielus olemist või 12 aastastega abiellumise küsimust ja tuhandeid sarnaseid küsimusi tuleb Riigikogus arutada aastate kaupa, muidu olevat demokraatia otsas," kirjutas Poolamets.

Poolametsa Facebooki esilehel on link veebisaidile iseseisvus.ee, mis viib LGBT ühingu kodulehele. Praegu ei tea, mis veebilehel enne oli, aga nüüd on selle ära ostnud keegi, kes lisas sinna LGBT ühingu kodulehe. Sama lugu on ka veebilingiga martin-helme.ee.