Kroonika horoskoop 15.-21. jaanuar | Sõnnid on täiesti pidurdamatud, Vähid elavad sel nädalal suurepärast elu

Vähid elavad praegu suurepärast elu. Uue aasta algus on toonud värskust nii koju kui ka armuellu. Suhtes Vähid on otsustanud oma tunnetes täieliku taaskäivituse teha, vallalistel Vähkidel tasub aga põhjalikult mõelda, milline peab olema nende ideaalne partner. Kui ootus on visualiseeritud, siis on lootust, et just selline inimene su teele juhtub.

Möödunud nädalal kippus Jäärade teele jääma omajagu takistusi, kuid nüüd on aeg rahulikuks ja sujuvaks kulgemiseks. See aga ei tähenda, et elu aeglaseks muutub, otse vastupidi. Kõik möödub nii sujuvalt ja märkamatult kiiresti, et hiljem on raske kokkuvõtet teha, mis tegelikult aset leidis. Jääral on võimalus jõuda kõrgemasse seltskonda.

Lõvi 23. juuli – 22. august



Lõvi, hoia oma silmad lahti ja pööra teraselt tähelepanu tuttavate jutule. On oht, et vähemalt üks inimene su lähedaste seast võib osutuda reeturiks. Liialt ehmuda siiski ei tasu, sest õnneks on selles tähtkujus sündinute ümber alati hulgaliselt siiraid abilisi, kes on valmis nõu ja jõuga appi tõttama. Ainult küsi!



Neitsi 23. august – 22. september



Neitsi meepotti satub peagi üks tõrvatilk. Nimelt jäävad tema suured plaanid ja ootused saatuse raske löögi tõttu täitumata. Kurvad uudised võivad esmalt küll igasuguse motivatsiooni pühkida, kuid ära pead norgu lase. Tegu on kõrgemate jõududega ja meie ei saa sinna midagi parata.



Kaalud 23. september – 23. oktoober



Kaalud suunduvad loomingulistele radadele – suurepärased ideed kipuvad teid haarama enda lummusesse. Uudishimu, energia ja entusiasm on Kaaludel praegu täiesti pidurdamatud ja seda ei tasu niisama raisku lasta. Mõtle, kuidas nii vägevaid tundeid oma unistuste täitmiseks kõige paremini ära saaks kasutada.



Skorpion 24. oktoober – 22. november



Uue aasta algus on Skorpionidele toonud peaaegu talumatult palju ärevust, hirme ja ebakindlust. Olenemata sellest, et Skorpionid on purustamatud, võivad sellised tunded teid kergesti alla neelata. Otsi abi, enne kui on hilja!



Ambur 23. november – 21. detsember



Möödunud nädala perekondlikud probleemid kannavad äparduste energiat üle ka algavasse nädalasse. Mõtle hoolega läbi kõik oma sõnumid, mida kellegagi jagad, sest on oht, et väljendad ennast kogemata täiesti valesti. Vaid ettevaatliku suhtlemisega saad ära hoida suuremaid tülisid ja probleeme.



Kaljukits 22. detsember – 20. jaanuar



Praegu on suurepärane aeg säramiseks! Kasuta võimalust, et näidata kogu maailmale, kui palju sa tegelikult muutunud oled ning millised su uued ja veelgi suurejoonelisemad plaanid on. Sama julgelt tasub peale lennata ka kõige väiksematele asjadele. Kasuta võimalust, et kanda mõnda kappi seisma jäänud riideeset või proovi harrastust, millele varem mõelnudki pole.



Veevalaja 21. jaanuar – 18. veebruar



Müstiline kogemus, mille Veevalaja möödunud nädalal sai, viib ta mõtted vaimsele tervisele. Võta endale vaba päev, jäta e-kirjad lugemata ja unusta telefon koju. Omaette oma mõtetega looduses viibimine võib tuua taipamise, mida linna ummikutest mingil juhul ei leia.



Kalad 19. veebruar – 20. märts



Suurepärased kogemused on Kalade ellu toonud enneolematu värskuse. Ärkad igal hommikul justkui väike laps, täis energiat ja positiivsust. Kui oma mõtetele praegu teraselt tähelepanu pöörad, siis võid üllatusega avastada, et oled tulevikule senisest erinevalt lähenemas. Kaladel on oluline võtta vaid õige suund ja õnn koputabki juba peagi koduuksele.