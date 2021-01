KLÕPSUD | Telesaatejuht Eeva Esse kihlus pikaaegse kallimaga

"Kaheksa aastat ja lugedes igavesti," kirjutas Eeva Esse pildiseeria juurde, kus ta on koos elukaaslase Sandriga, kellega tähistatakse täna kaheksat koosoldud aastat. Piltidel on selgelt näha, et Eeva kannab oma sõrmes sõrmust, mida seal veel mõned nädalad tagasi ei olnud.