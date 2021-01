RETROFOTOD | Kas tunned ära, kes on see laulev preili, kellest kasvas armastatud muusikategelane?

Lydia Rahulal (73) on tütar Teve (48) ja poeg Tomi (44) ning neli lapselast: tütretütred Terke (19) ja Rhe (17) ning pojatütred Agathe Vega (18) ja Rubi (3). Tema kasvandikke on aga pea võimatu kokku lugeda. Lydia asutas 1988. aastal Tallinna Poistekoori, mille kunstiline juht ja peadirigent ta on siiani. Lisaks on ta Tallinna 21. Koolis 41 aastat muusikaõpetaja ametit pidanud. Lydia kooris on laulnud näiteks Uku Suviste, Koit Toome, Artjom Savitski, Mikk Saar, Veiko Tubin, Karl-Erik Taukar, Toivo Tänavsuu, Kaupo Kikkas ja Mikk Mäe. Kõik tema õpilased pole aga muusikuteed valinud – poistekoorist on välja kasvanud ka hinnatud arste, poliitikuid ja muude elualade tippe.





