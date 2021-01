KLÕPS | On alles pepu! Jennifer Lopezi paljastavad ujumisriided toovad lauljanna uskumatu figuuri suurepäraselt esile

Lopeze läbimurre näitlejana tuli 1997. aastal filmiga "Selena", mis räägib mõrvatud lauljatarist Selena Quintanillast. Selle filmi eest teenis ta miljon dollarit. See oli tollal latiino päritolu näitlejate läbi aegade suurim töötasu ühe filmi eest. Demoga "Vivir Sin Ti" tekitas ta huvi Sony Music Entertainmenti juhtides ja 1999. ilmus ka ta esimene album.

Instagramis jagatud pildil on Jennifer kaamera poole seljaga. Pildi kommentaaridest võib lugeda, et paljud tahaksid endale sellist tagumikku. "Su keha on lihtsalt vapustav, Jlo, eriti pepu.." kirjutas üks fänn. "Ideaalne tagumik," kiitles ka teine fänn.