Elvis Presley 86. sünniaastapäev: kas need fotod tõestavad, et rokikuningas lavastas oma surma?

Selliste vandenõude jaoks moodustati juba mitu aastat tagasi Facebooki lehekülg Evidence Elvis Presley is Alive, kuhu on koodunud üle 30 000 huvilise.

Üks levinumaid teooriaid on see, et oma vannitoas infarkti saanud Elvise matustel oli kirstus hoopis vahakuju. Selle tõestuseks on levinud fotod tema surnukehast, millel oli näha veepiiskasi. Kuna surnukehad ei tohiks higistada, siis arvatakse, et vahakuju võis sellel kuumal augustipäeval sulama hakata. Samuti tundus paljude jaoks, et kirstus olnud lahkunu nägi välja palju noorem kui 42-aastaselt surnud muusik.