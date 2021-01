Kuula nii palju kui süda lustib! Endine poistebändi liige Zayn Malik avaldas mõnusa singli

Uuel albumil kõlab veel üheksa lugu, millest üks on 2020. aastal ilmunud singel "Better".

2020. aasta septembris said Zayn Malik ja tema kallim Gigi Hadid pisitütre vanemateks. 25-aastane Hadid teatas rasedusest aprillis, kui käis Jimmy Falloni jutusaates. Ta ütles saates, et on kõigi heade soovite ja palvete eest väga tänulik. Paar on kokku-lahku suhtes olnud 2015. aastast alates. Tegu on mõlema jaoks esiklapsega.