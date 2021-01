Harry Potteri staar teatas, kuidas läheb tema koroonasse nakatunud vastsündinul: beebi on nüüd kodus

33aastane kolme lapse ema teatas sotsiaalmeedias, et tema beebi on nüüd kodus. "Tänan teid kõiki heade soovide ja toetusavalduste eest," kirjutas Cave oma postituse pealkirjas. Ta avaldas tänu ka Chelsea & Westminsteri haiglale.

View this post on Instagram

"See tüvi on ülivõimas ja nakkav, nii et ma loodan, et inimesed on ekstra hoolikat järgmistel nädalatel. Tõesti ei tahtnud, et mu pere uue aasta algus oleks selline. Tõesti ei tahtnud niipea pärast traumaatilist sündi haiglas tagasi olla," lausus näitlejatar.