ÜLEVAADE | Hollywoodi skandaalseimad armukolmnurgad: kes on sängi hüpanud teise pereliikmega? Kelle suhte rikkus ära paparatsofoto?

Bieberi ja Gomezi lahkuminekust ei läinud just palju aega mööda, aga juba 2018. aasta juunikuus teatas Justin Bieber , et kihlus modell Hailey Baldwiniga. Sarnaselt Selenale on ka Haileyl olnud Justiniga kokku-lahku suhe, millel on olnud oma tõusud ja mõõnad. Kaks kuud pärast kihlumist abiellusid Bieber ja Baldwin, kuid tõeline pidu peeti maha alles 2019. aasta sügisel.

See, et Swift ja Perry on tõlis, ei tule ilmselt paljudele üllatusena. Ilmselt on fännid aga mõtisklenud hoopis selle üle, et kas naistevaheline tüli on pingeline ka seetõttu, et mõlema ekskutt on John Mayer. Nimelt olid Swift ja Mayer paarike 2009. aastal ning Mayer ja Perry olid koos 2012. aastal.