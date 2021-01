Andrus Ansip meenutab koroonaviirusesse nakatumist: hinge vaevas see ikka, et inimesed pidid minu pärast isolatsiooni jääma

"Detsembri alguses ilmnes rutiinse testimise käigus, et olen positiivne. Kui poleks diagnoosi saanud, ei oleks iialgi taibanud end haigeks pidada," meenutab ta asjade käiku.

Poliitiku sõnul oli tal kurk kare ja hääl muutus paariks päevaks nasaalseks – aga see oli ka kõik. "Kui ülekohtune – saad diagnoosi, ootad, millal haigus agressiivseks läheb – ja ei tulegi haigust!"

"Olen end kogu aeg hoidnud, nii enne kui ka pärast diagnoosi saamist. Nädala jooksul oli mul neli kontaktset pluss inimene, kes istus lennukis mu selja taga," selgitab ta, kuid lisab, et keegi tema tõttu koroonasse ei haigestunud. "Hinge vaevas see ikka, et inimesed pidid minu pärast isolatsiooni jääma."