10 fakti, mida sa ei teadnud prints Williami ja Kate'i muinasjutulisest armastusloost

6. Joomismäng Williami eksiga pani neid ametlikult kinnitama, et nad on paar

Williami ekstüdruk elas neist üle tee. Ühel peol, mis tulevase kuningliku paari ja nende sõprade kodus aset leidis, mängiti mängu "Never Have I Ever" (Ma ei ole mitte kunagi ... -toim.). Williami eks kasutas võimalust, et Kate'i häbistada ja ütles: "Ma ei ole kunagi käinud kahe inimesega siit grupist." William mängis seda mängu ja oli ainukene, kes pidi jooma, millega tunnistas esimest korda sõprade keskel, et tema ja Kate on paar.