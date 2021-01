Pöörane Hollywoodi armukolmnurk! Jason Sudeikisel polnud õrna aimugi, et tema laste ema on suhtes Harry Stylesiga

Endisele paarile lähedased allikad väidavad lausa, et kuigi Wilde on üritanud meedias jätta mulje, nagu nad oleksid lahku läinud juba 2020. aasta alguses, siis tegelikult olid nad koos novembrini. "Olivia alustas filmi "Don't Worry Darling" (seal teeb kaasa ka Styles - toim.)võtetel septembrikuus ning juba oktoobris sai Jason aru, et naine tahab lahku minna. Novembris teatasid nad lahkuminekust," selgitas allikas ajakirjale People.