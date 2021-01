KUUM KLÕPS | Putini väidetava laste ema kunagine bikiinipilt ajas internetirahva pöördesse

Tänasel päeval elab Kabajeva vägagi salajast elu, sest kümnekonna aasta eest otsustas ta vaikida kõikides teemades, mis puudutab tema eraelu. Samal ajal hakkasid ringlema ka kuulujutud, et Kabajeva on Putini salajane armuke.

Väidetavalt abiellusid riigipea ja endine iluvõimleja kohe pärast Putini lahutust 2013. aastal. Kaks aastat tagasi sünnitas Kabajeva kaksikud, kes on arvatavasti Putini omad, kuid ka 2015. aastal kahtlustati, et poliitikas tegutsev naine on beebiootel, kui ta käis tööülesandeid täitmas ümara kõhuga.