Evelin Võigemast koroonaviiruse läbipõdemisest: mul oli maitsemeel täiesti kadunud

Saatejuht Meelis Oidsalu , kes tunnistas, et ka temas põdes koroonaviirust, uuris saate algul Võigemastilt, kuidas tema tervis on, mispeale Evelin vastab, et tal on väga okei.

Oidsalu jätkab, et tal oli pühade ajal koroonaviirus, mille peale Võigemast ütleb vahele, et tal oli ka, kuid mitte sügisel, vaid möödunud kevadel. "Minu jaoks maitsete kadumine oli hirmus," lausub Võigemast, lisades juurde: "Mingisuguse meele nii totaalne ära kadumine mõjus nii rängalt kuidagi. Mul oli maitse täiesti kadunud nagu null..."

Kui seejärel viitas saatejuht, et vast pärast viiruse läbipõdemist on nad mõlemad immuunsed, vastab Võigemast: "Tegin eile just antikehade testi. Mul on null antikeha. Ilmselt on lihtsalt aega nii palju möödas..."