KLÕPS | Suunamudijad valmis! Grete ja Robert Griffini kaks tütar on nüüd sotsiaalmeedias

3-aastase Gloria ja 1-aastase Gameya Instagrami kontol saab silma peal hoida nende tegevustel ja plaanidel. Mõlemi kontodel on kirjutatud, et kontot haldavad vanemad.

View this post on Instagram

Ka Gameya on teinud oma esimese postituse: "Hei! Minu nimi on Gameya 1 aastat vana. Mul on kaks vanemat õde, keda ma armastan väga. Hetkel harjutan ma uusi asju iga päev ning mu lemmiksõna on "dada". Jah, olen issi tüdruk. Loodan, et naudite mu seiklusi siin."