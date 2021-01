George Clooney: perekond Trumpi karjäär poliitikas on läbi

Juba enne Kapitooliumi sissetungi ning hävitustööd Trumpi toetajate poolt, milles suri viis inimest, korraldas Trump "Lõpetage vargus" kõne, kus jätkas oma alusatetud retoorikat, nagu ta oleks valimised pettuse tõttu kaotanud. Ta alustas kaotuse mitte aktsepteerimisega juba enne valimisi, kuid viimased kuu aega on see eriti intensiivne olnud. Selle tõttu on kahtluse alla seatud ka ülejäänud perekond Trumpi võimalik tulevik poliitikas, vahendas TooFab.

Seda usub nüüd ka George Clooney, kes ei näe perekonnal enam tulevikku suures poliitikas. Rääkides KRCW raadio "The Business" taskuhäälingus, ütles Clooney: "Raske on vaadata, kuidas "rahva maja" niimoodi rüvetatakse. Aga imelik on ka mõelda justkui ootasid paljud seda intsidenti, mis viimaks ületaks igasugused piirid?"

Clooney sõnul see piir pidevalt lükkus edasi ja edasi ja edasi, selle maani, kuni üleüldine pahameel enam ei tähendanud midagi ning inimesed helistasid erinevate osariikide juhtidele ja survestasid neid.

Kõik kulmineerus möödunud kolmapäeval ning paljud arvavad, et selleni viisid presidendi ja teme pere teod.

"See luges. Donald Trumpi, Donald Trump Jri, Ivanka ja teiste nimed on nüüd ajaloo prügikastis. Seda nime seostatakse edasipidi vaid ülestõusuga," selgitas Clooney.

Clooney toetab kõiki neid parempoolseid, kes laitsid Kapitooliumis toimunu maha samamood kui need, kes on vasakul, kiites heaks ka plaani käivitada 25 parandus, et president tagandada.

"Kui see on see, mida vaja, et tagasi õigele rajale saada, siis me peaksime leidma selles katastroofis midagi positiivset," lisas Clooney.

Pärast 2020. aasta presidendivalimiste kaotust uskusid paljud, et Trump jääb vabariiklaste erakonnas oluliseks liikmeks, ning Ivanka, Don Jr ja Eric saavad oma võimaluse poliitikas midagi teha. Nüüd on parteil aga vaja otsustada - kas jätta perekond Trump täielikult kõrvale või neid edasi toetada.